Анна Нагдалян прокомментировала реакцию Азербайджана на выборы в Арцахе

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась реакции Азербайджана на выборы в Арцахе. «Арменпресс» представляет комментарии пресс-секретаря МИД Армении.

- Выборы в Арцахе, которые продолжались с 31 марта по 14 апреля и завершились избранием нового президента и парламента, как и ожидалось, вызвали негативную реакцию Азербайджана. Как Вы прокомментируете эту реакцию?

- Министерство иностранных дел Армении уже выступило с несколькими заявлениями по поводу выборов в Арцахе. В этом плане хотелось бы подчеркнуть только два обстоятельства. Во-первых, верховные власти Азербайджана в контексте выборов в Арцахе озвучили жесткие оценки в адрес европейских структур по правам человека. Это, конечно, не случайно, поскольку оценка европейских структур по правам человека в отношении парламентских выборов в Азербайджане, состоявшихся в феврале этого года, констатировала крайне низкую легитимность этих выборов.

Очевидно, что в стране, где власть никогда не изменялась в результате демократического процесса, формирование новых властей в результате конкурентных и демократических выборов в Арцахе должно было вызвать нервную реакцию.

Во-вторых, Азербайджан пытается привлечь международное сообщество к своей кампании против прав человека в Арцахе. Для этой цели Азербайджан не гнушается выборочным представлением и прямым искажением различных международных откликов на выборы.

Азербайджан пытается не замечать ключевых посланий тех же откликов, которые касаются роли населения Арцаха в вопросе определения своего будущего и необходимости выборов с точки зрения управления общественной жизнью в Арцахе. Между тем, эти послания крайне важны для создания благоприятных условий для продвижения процесса мирного урегулирования.

Формирование властей, получивших вотум доверия народа в нашем регионе, выражающих его волю и подотчетных именно этому народу, крайне важно для трансформации конфликта и примирения народов. 31 марта и 14 апреля народ Арцаха сделал очередной важный шаг в этом направлении.