Глава МИД Армении направил письмо генеральному секретарю ООН

Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором подтвердил готовность Армении присоединиться к призыву o глобальном прекращении огня.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, подчеркнув необходимость борьбы с пандемией совместными действиями, глава МИД Армении в письме, в частности, отметил: «Международная поддержка одинаково важна для людей, которые стали уязвимыми в результате конфликта.

В этой связи особенно важна поддержка профессиональных органов ООН и, прежде всего, Всемирной организации здравоохранения людям, живущим в затронутых конфликтом регионах. Армения готова предоставить все необходимые условия для работы соответствующих органов ООН, независимо от статуса территории».

«Пандемия является серьезной проблемой для человечества, в то время как совместные усилия по его преодолению могут дать новый импульс многостороннему сотрудничеству, совместным усилиям по созданию инклюзивного мира, свободного от войн и военных действий. Принятие мер по укреплению доверия к предотвращению, смягчению и ликвидации последствий стихийных бедствий в эти трудные времена должны рассматриваться как возможность для всех народов, в том числе для сторон конфликта», - говорится в письме министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна.