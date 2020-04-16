Столетний ветеран собрал миллионы для британских врачей марафоном на ходунках в саду. BBC

Британский ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия завершил благотворительный марафон на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать тысячу фунтов для врачей, но в итоге заработал им 12 млн и стал национальным героем.

Свой сбор средств Том Мур начал в знак благодарности NHS за лечение его онкологического заболевания и сломанного бедра. Мур передвигается с помощью специальных ходунков, но обязался сделать 100 кругов, чтобы собрать деньги в помощь британской Национальной системе здравоохранения (NHS) во времена пандемии коронавируса.

Результат превзошел любые ожидания - более 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали 12 миллионов фунтов стерлингов.

Каждый день Мур проходил по 10 кругов, а финишную прямую преодолел в прямом эфире Би-би-си. "Я чувствую себя прекрасно и надеюсь, вы все чувствуете себя так же", - сказал он, завершив дистанцию.

"Я и представить себе не мог, что когда-нибудь приму участие в чем-то подобном. Мы со всем справимся. Возможно, понадобится какое-то время, но в конце концов солнце снова засияет на вами, а тучи рассеятся", - сказал Том Мур.

Осуществить задуманное Тому помогала его дочь Ханна.