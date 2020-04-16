Парламент Армении принял законопроект о конфискации имущества незаконного происхождения

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством пакет законопроектов “О конфискации имущества незаконного происхождения” и прилагаемых законов, который, по сути, позволяет конфисковать имущество, приобретение которого не обосновывается законными источниками дохода.

Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов принят 99 голосов “за”, 1 “против”, 15 воздержавшихся.

Предусмотренный правовой механизм позволяет взыскать имущество, приобретение которого в предусмотренных проектом существенных объемах не обосновывается законными источниками дохода. В отношении такого имущества действует презумпция незаконного происхождения, которая может быть опровергнута ответчиком по представлению доказательств, обосновывающих приобретение имущества. Предусматриваются новые процедурные правила деятельности компетентного органа и гражданского судопроизводства, которые позволят провести изучение активов и конфисковать в пользу государства необоснованное по закону имущество. Компетентный орган будет действовать в составе Генеральной прокуратуры. А реализованные функции станут проявлением предъявления иска о защите государственных интересов. Основой для исследования станут определенные данные.

В ходе обсуждения в первом, втором чтении в проект внесены определенные изменения. По предложению фракций “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения”, а также комиссии по государственно-правовым вопросам внесено изменение, согласно которому порог конфискации имущества с 25 млн драмов повышен до 50 млн драмов. По части срока расследования было отмечено, что расследование должно включать не более 10 лет до его начала, а в исключительном случае, когда сохранились существенные для дела доказательства, возможно и дольше, но ограничиваясь периодом после 1991 года.

Анна Григорян