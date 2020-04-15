Маилян принял результаты выборов и поздравил Араика Арутюняна

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял предварительные результаты второго тура президентских выборов республики и поздравил избранного президента Араика Арутюняна. Как передает «Арменпресс», об этом Маилян написал на своей странице в Facebook.

“Учитывая внешнеполитическое значение проведенных общегосударственных выборов, а также принимая во внимание информацию, опубликованную ЦИК Республики Арцах после голосования во втором туре президентских выборов, я желаю успехов следующему президенту Республики Арцах Араику Арутюняну”, - написал Маилян.

Масис Маилян поблагодарил граждан и членов своей команды за поддержку на выборах.

“Еще раз от всего сердца выражаю благодарность моим политическим партнерам, всем поддержавшим меня политическим силам и политическим деятелям, всем нашим соратникам. Выражаю особую признательность координатору моего предвыборного центрального штаба Григорию Саакяну. Более 26% голосов, полученных мной в первом туре, я считаю серьезным успехом, учитывая условия, в которых были проведены выборы, включая и информационную войну, объявленную мне и моей политической команде, которая, кстати, продолжается и до сих пор”, - отметил министр иностранных дел.

14 апреля по предварительным результатам второго тура президентских выборов Республики Арцах, набрав 88% голосов, президентом избран Араик Арутюнян. Другой кандидат в президенты Масис Маилян набрал 12% голосов.

Норайр Шогикян