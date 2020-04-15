Араик Арутюнян избран президентом Арцаха с 88% голосов: ЦИК представил предварительные результаты
По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Республике Арцах президентом избран Араик Арутюнян. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала председатель Центральной избирательной комиссии Республики Арцах Србуи Арзуманян.
“В выборах приняли участие 47 165 человек или 45% от общего числа избирателей, за Масиса Маиляна проголосовали 5 728 избирателей или 12%, за Араика Арутюняна – 39 860 избирателей или 88%”, - сказала Арзуманян.
ЦИК ранее представил результаты голосования по районам.
- Степанакерт - Масис Маилян - 1 168, Араик Арутюнян - 11 051
- Аскеранский район - Масис Маилян - 802, Араик Арутюнян- 5 672
- Гадрутский район - Масис Маилян - 625, Араик Арутюнян - 4 193
- Мартакертский район-Масис Маилян-842, Араик Арутюнян-5734,
- Мартунинский район - Масис Маилян - 1 145, Араик Арутюнян - 7 386
- Шаумянский район - Масис Маилян - 114, Араик Арутюнян - 994
- Шушинский район - Масис Маилян - 282, Араик Арутюнян - 1 477
- Кашатахский район - Масис Маилян - 445, Араик Арутюнян - 3174
- Избирательный участок Еревана - Масис Маилян - 5, Араик Арутюнян - 179.
14 апреля в Республике Арцах состоялся второй тур президентских выборов. По итогам состоявшихся 31 марта президентских выборов, в борьбе за пост президента Арцаха во второй тур вышли председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян с 49,26% голосов и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян с 26,4% голосов.
Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.
Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. В стране объявлено чрезвычайное положение.
Норайр Шогикян
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