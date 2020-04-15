Араик Арутюнян избран президентом Арцаха с 88% голосов: ЦИК представил предварительные результаты

По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Республике Арцах президентом избран Араик Арутюнян. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала председатель Центральной избирательной комиссии Республики Арцах Србуи Арзуманян.

“В выборах приняли участие 47 165 человек или 45% от общего числа избирателей, за Масиса Маиляна проголосовали 5 728 избирателей или 12%, за Араика Арутюняна – 39 860 избирателей или 88%”, - сказала Арзуманян.

ЦИК ранее представил результаты голосования по районам.

Степанакерт - Масис Маилян - 1 168, Араик Арутюнян - 11 051 Аскеранский район - Масис Маилян - 802, Араик Арутюнян- 5 672 Гадрутский район - Масис Маилян - 625, Араик Арутюнян - 4 193 Мартакертский район-Масис Маилян-842, Араик Арутюнян-5734, Мартунинский район - Масис Маилян - 1 145, Араик Арутюнян - 7 386 Шаумянский район - Масис Маилян - 114, Араик Арутюнян - 994 Шушинский район - Масис Маилян - 282, Араик Арутюнян - 1 477 Кашатахский район - Масис Маилян - 445, Араик Арутюнян - 3174 Избирательный участок Еревана - Масис Маилян - 5, Араик Арутюнян - 179.

14 апреля в Республике Арцах состоялся второй тур президентских выборов. По итогам состоявшихся 31 марта президентских выборов, в борьбе за пост президента Арцаха во второй тур вышли председатель партии “Свободная Родина” Араик Арутюнян с 49,26% голосов и министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян с 26,4% голосов.

Кандидат в президенты Масис Маилян с учетом угрозы распространения коронавируса на своей странице в Facebook призвал арцахцев не участвовать в предстоящих 14 апреля выборах.

Первый случай коронавируса в Арцахе был зафиксирован 7 апреля в селе Мирик. Число подтвержденных случаев достигло 6. Все жители села Мирик самоизолированы. Изолированы 17 человек. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Норайр Шогикян