Среди представителей армянской общины Украины есть четверо заразившихся COVID-19 — AnalitikaUA.net

Коронавирусом заразились четверо представителей армянской диаспоры Украины.

Как передает Арменпресс, об этом сайту AnalitikaUA.net сообщил исполнительный директор Союза армян Украины Оваким Арутюнян.

По его словам, все инфицированные являются членами одной семьи, они все госпитализированы. Представители Союза армян Украины находятся на постоянной связи.

Обращаясь к теме желающих вылететь в Армению, Арутюнян отметил, что около 30 граждан Армении изъявили желание вернуться, но на данный момент такой возможности нет. Издание сообщает, что армянские общины Украины и духовенство активно вовлечены в процесс по противодействию коронавирусу.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян выступил с обращением в связи с ситуацией с COVID-19, выразив благодарность региональным общинам и тем, кто оказывает помощь и поддержку всем нуждающимся, кому она необходима в эти дни.

На данный момент общее число инфицированных коронавирусом в Украине превысило 2500 человек.

Украинская авиакомпания 25 марта осуществила чартерный рейс из Еревана, которым вылетели в Киев 92 человека — граждане Украины и граждане Армении, которые имеют вид на жительство в Украине. Отмечалось, что рейс состоялся благодаря усилиям посла Украины в Армении Ивана Кулебы и украинских дипломатов.