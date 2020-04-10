В настоящее время в МИД зарегистрировано 1870 граждан Армении, желающих вернуться на Родину

В настоящее время в министерстве иностранных дел зарегистрировано 1870 граждан Республики Армения, желающих вернуться в Армению. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Зограб Мнацаканян в интервью Общественному телеканалу.

«В первый период мы сразу начали обращаться к нашим гражданам, чтобы они оставили путешествия и вернулись в Армению. Большинство откликнулось. И с 1 марта более 63 тыс граждан вернулись в Армению. Мы организовали возвращение наших граждан из Италии, помогли им получить билеты, помогли им найти лучший способ вернуться, сотрудничая с нашими партнерами в разных странах. В этой связи у нас очень хорошее сотрудничество с Грузией», - сказал Мнацаканян.

В этой ситуации министр высоко оценил сплоченность граждан Республики Армения.