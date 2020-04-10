Пока рано делать выводы: министр призвал не расслабляться при виде малого количества новых случаев

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении в последние дни снижается, но существует множество очагов։ не нужно расслабляться и успокаиваться. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«В Армении, конечно, в последние дни мы видим, что количество подтвержденных случаев относительно уменьшилось, и это является следствием чрезвычайного положения и более строгих ограничений в течение последних двух недель, но нужно сохранить эту ситуацию. Другими словами, видя низкие цифры, мы не должны «расслабляться» или успокаиваться, полагая, что все позади. На самом деле это не так. У нас низкие показатели, но есть различные очаги, когда подтвержденные случаи из разных географических источников. На самом деле коронавирус циркулирует в Армении», - сказал министр.

По его словам, действия по разрыву цепочек передачи вируса должны быть длительными. «Одна из причин заключается в том, что инкубационный период коронавируса довольно длительный, и он довольно медленно покидает организм, даже когда у пациента нет симптомов. Поэтому пока рано делать выводы, и мы не должны терять бдительность, а должны продолжать все наши действия, придавая еще больший импульс действиям, которые мы предпринимали до сих пор. Речь идет об обнаружении пациентов, их тестировании, лечении, изоляции контактеров и так далее, пока не будет полного излечения или вакцинации от этой болезни», - сказал министр.

По словам министра, необходимо иметь управляемое количество пациентов, это задача государства.