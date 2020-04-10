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Шоколадный заяц в защитной маске: удачная шутка? Deutsche welle

Шоколадный заяц в защитной маске: удачная шутка? Deutsche welle

Поступивший в продажу в Германии шоколадный пасхальный заяц со съедобной защитной маской на мордочке и в халатике медсестры из белого шоколада спровоцировал бурные дискуссии в интернете. Одни считают эту шоколадную фигурку удачной шуткой, другим она представляется безвкусной и пошлой.

На фабрике кондитерских изделий Wawi, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, известие о том, как был воспринят их пасхальный шоколад, вызвало шок и удивление. "Мы хотели всего лишь вызвать у людей улыбку, - заявил представитель компании немецкому информационному агентству dpa. - Никто и не думал преуменьшать масштабы коронавирусного кризиса"

Глава компании Wawi Рихард Мюллер (Richard Müller) принес извинения всем тем, кто почувствовал себя оскорбленным и выразил надежду на то, что "мы не потеряем чувство юмора даже в эти трудные времена". Компания объявила, что пожертвует доход от продаж пасхального зайца на благотворительные цели. Производитель шоколадных изделий из Пирмазенса производит около десяти миллионов шоколадных пасхальных зайцев в год. 


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