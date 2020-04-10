Музей Ованеса Туманяна представит рецепты любимых блюд семьи писателя

Музей Ованеса Туманяна с 10-го апреля начинает программу “Кухня Туманянов”, в рамках которой и взрослые, и дети смогут ознакомиться с любимыми блюдами поэта всех армян и членов его семьи.

Как передает «Арменпресс», в каждую пятницу музей будет представлять любимые блюда Туманянов с подробностями их приготовления.

“Те, кто следят за программой, могут приобрести необходимые ингредиенты, приготовить блюдо, красиво оформить его и при подаче не забыть добавить “щепотку любви”.

Попробуйте и убедитесь, что туманяновские блюда, став частью вашей кухни, удовлетворят даже самых требовательных гурманов”, - говорится в сообщении на официальной странице музея в Facebook.

Желающие могут записывать на видео процесс подготовки, сфотографировать после завершения и отправить в музей.

Возможно, кто-то из участников удостоится приза, подготовленного музеем.

Помимо программы “Кухня Туманянов”, музей осуществляет и ряд других интересных инициатив, таких как “Дом, чай, книга”, “Переписка с музеем”, онлайн-фестиваль комиксов “Чуточку юмора”, программы “Давай знакомиться”, подробности о которых можете узнать на официальной странице музея Ованеса Туманяна.

Анжела Амбарцумян