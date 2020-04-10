Как рассказывать детям о коронавирусе: Омбудсмен представляет армянский вариант руководства

Защитник прав человека в сотрудничестве с психологом Седой Мусаелян и учительницей Варварой Мелконян представляет армянский вариант международного руководства для детей о коронавирусе. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

“Коронавирус, как герой путеводителя, рассказывает детям о себе, сообщает, как надо защищаться от него и так далее.

Руководство позволяет детям и родителям в сложившейся ситуации говорить о своих чувствах, мыслях и беспокойстве, укреплять дружбу и поддерживать друг друга.

Целесообразно представить его ребенку также и в печатном виде, чтобы ребенок мог рисовать, так как эмоции стабилизируются с помощью повторяющихся историй и игр.

На сайте https://www.mindheart.co/ вы можете найти это руководство на нескольких языках”, - говорится в сообщении офиса омбудсмена.

Руководство доступно по следующей ссылке.