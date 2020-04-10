Альберт Азарян обратился с призывом к армянским спортсменам

Трехкратный олимпийский чемпион гимнаст Альберт Азарян с призывом обратился к армянским спортсменам.

“Трудные времена переживает Всемирный спорт, включая и Армению. Но спортивное сообщество не отчаивается, не бездействует. Это хорошо. Сегодняшние спортсмены находятся в незавидном положении. Однако я не сомневаюсь в их смелости и стойкости. Они наши достойные потомки, поколение независимости, и я уверен, что благодаря целенаправленной работе они смогут успешно преодолеть препятствия на предстоящих рейтинговых турнирах, отправятся на Олимпийские игры и с чемпионским настроением представят Армению и наш неповторимый народ”, - как сообщает «Арменпресс», слова Азаряна передает НОК Армении.

Из-за пандемии коронавируса были перенесены и отменены ряд международных турниров, в том числе и XXXII Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.