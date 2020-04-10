Полицейские Арцаха, возможно имевшие контакт с инфицированными коронавирусом лицами, самоизолированы

В рамках предпринимаемых превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа, 4 сотрудника полиции, осуществлявших службу на КПП “Агавно” в Республике Арцах и возможно имевших контакт с инфицированными лицами были самоизолированы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Информационном штабе Арцаха.

“Самоизолировавшиеся полицейские не температурят, симптомов болезни или каких-либо жалоб не имеют”, - говорится в сообщении штаба.

Во избежание распространения ложной и недостоверных слухов Информационный штаб Арцаха вновь призывает следить за официальной информацией, представленной посредством Информационного штаба межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения коронавируса нового типа, сформированной в Республике Арцах.

Первый случай заражения коронавирусом в Арцахе был зафиксирован 7 апреля, число зараженных достигло - 3.

Карен Хачатрян