Газета “Айастани Анрапетутюн”: Институт искусства готовится к 250-летию Бетховена

Институт искусства совместно с Союзом композиторов Армении 4 - 5 июня организует научную сессию “Христофор Кушнарян - 130”, посвященную жизни и деятельности великого деятеля армянского музыковедения, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР и Узбекской ССР, профессора Христофора Кушнаряна.

В рамках фестиваля “Паломничество к Бетховену” в сентябре 2020 года институт созовет научную сессию, посвященную 250-летию Бетховена, подготовительные работы которой проводятся даже в эти дни карантина. При содействии Комитета по науке Республики Армения в октябре планируется научная сессия, посвященная 150-летию выдающегося армянского художника Егише Тадевосяна, а в ноябре состоится очередная 15-я научная сессия молодых армянских искусствоведов. Обо всем этом в беседе с корреспондентом “Айастани Анрапетутюн” сообщила заместитель директора Института искусств НАН Республики Армения, доктор искусствоведения, музыковед Анна Асатрян”.

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