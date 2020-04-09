Президент Армении продолжает серию дистанционных бесед с деятелями культуры и искусства

Президент Армении Армен Саркисян продолжает серию дистанционных бесед с руководителями учреждений и организаций культуры, науки, образования и академических институтов, а также с деятелями культуры и искусства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян провел телефонный разговор с композитором учредителем и художественным руководителем международного музыкального фестиваля «Ереванские перспективы» Степаном Ростомяном. Президент Саркисян поинтересовался деятельностью композитора в сложившейся ситуации, запланированными до начала эпидемии программами и их будущей судьбой, а также проектами, ориентированными на будущее.

Армен Саркисян и Степан Ростомян затронули вопросы, связанные с международным музыкальным фестивалем «Ереванские перспективы», возможностями сотрудничества с авторитетными артистами и музыкантами.

Президент Саркисян выразил надежду, что после нормализации ситуации удастся реализовать все запланированные программы и мероприятия и использовать этот перерыв для создания новых проектов.

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Президент Саркисян также провел телефонный разговор с физиком Мартином Минасяном, сыном художника, соавтора серии фресок «Слава армянской письменности и школы» в церкви Св. Месропа Маштоца в Ошакане Ованеса Минасяна.

Ованес Минасян совместно с народным артистом Республики Армения Генриком Мамяном является автором серии фресок «Слава армянской письменности и школы» в церкви Св. Месропа Маштоца в Ошакане. В конце прошлого года при поддержке президента Саркисяна фреска была полностью реставрирована, т.к. со временем некоторые ее части были повреждены. В настоящее время фреска уже обрела свой первоначальный вид.

Собеседники подчеркнули необходимость сохранения культурных ценностей и заботы о нашем национальном наследии. Президент Саркисян также поинтересовался деятельностью и планами Мартина Минасяна.