Жду возможности вернуться в Армению: Карен Хачанов

Российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов рассказал о возможном визите в Армению․ Как передает Арменпресс, отвечая на вопросы подписчиков в своем микроблоге в Instagram, Хачанов, в частности, сказал: «Был несколько раз [в Армении], но жду возможности с удовольствием вернуться».

Карен Хачанов-15-й в рейтинговой таблице ATP, занимается профессиональным теннисом с 2013 года.

В ноябре 2018 года Хачанов впервые стал победителем турнира серии Paris Masters, победив в финале вторую ракетку мира Новака Джоковича.