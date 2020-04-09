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Жду возможности вернуться в Армению: Карен Хачанов

Жду возможности вернуться в Армению: Карен Хачанов

Российский теннисист с армянскими корнями Карен Хачанов рассказал о возможном визите в Армению․ Как передает Арменпресс, отвечая на вопросы подписчиков в своем микроблоге в Instagram, Хачанов, в частности, сказал:  «Был несколько раз [в Армении], но жду возможности с удовольствием вернуться».

Карен Хачанов-15-й в рейтинговой таблице ATP, занимается профессиональным теннисом с 2013 года.

В ноябре 2018 года Хачанов впервые стал победителем турнира серии Paris Masters, победив в финале вторую ракетку мира Новака Джоковича.


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БелТА


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