МЧС Армении 8 апреля дезинфицировало 338 территорий общественного назначения

Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна подразделения спасательной службы во всех областях Армении и в Ереване продолжают осуществлять профилактические мероприятия по каждодневному обеззараживанию. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

8 апреля были обеззаражены 338 территорий общественного назначения, среди которых 161 -коммерческие организации.

Были обеззаражены административные здания администрации Гегаркуникской области, муниципалитетов Масиса, Ташира и Цахкаовита, Таширского и Цахкаовитского отделений полиции, здание социальной службы Ташира, 7 областных медицинских центров и поликлиник.

Обеззаражены рынок Капана, 55 железных павильонов и 50 магазинов, 7 многоквартирных жилых зданий, 24 банкомата, 16 банковских и кредитных организаций и 22 других организаций, находящихся на территории Гюмрийского рынка “Лачинский проход”.

Каждодневной дезинфекции подвергаются здания и сооружения всех структурных и территориальных подразделений МЧС, дворы и транспортные средства всех видов, имущество, техника и форма спасательных служащих.