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Тигран Хачатрян представил программу экономического содействия начинающим организациям

Тигран Хачатрян представил программу экономического содействия начинающим организациям

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян представил, каким экономическим содействием правительства могут воспользоваться начинающие организации, которые пострадали в результате эпидемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Хачатрян сказал на пресс-конференции 9 апреля.

“Две группы организаций мы включили в рамки приоритетного содействия: те, которые работали в 2019 году,  и по их кредитным историям, банки-партнеры рассматривают их как кредитоспособных. Для обеспечения продолжительности деятельности они получат финансовое содействие правительства. И те, которые в 2019 г. по итогам своей деятельности доказали, что имеют хорошую кредитную и налоговую историю”, - сказал Хачатрян.

Министр отметил, что те организации, которые начали деятельность в 2020 году, пока не могут быть в приоритетной группе, но могут воспользоваться принятой правительством пятой программой, если соответствуют ее условиям.

“Пятая программа предназначена организациям, которые работали в первом квартале 2020 года, и в течение времени не уменьшили количество своих сотрудников и фонд зарплаты. Эти организации, если соответствуют этим двум критериям, то в размере средней зарплаты за третий месяц одного сотрудника  пять сотрудников получат выплату  в качестве гранта”, - отметил Тигран Хачатрян.

Министр добавил, что если начинающая организация считает, что ее деятельность может пройти определенный путь, добиться успехов, то она может обратиться к программам содействия малому и среднему бизнесу, где есть драмовый гарантийный фонд и определенные кредитные средства становятся доступными для таких организаций без залогового обеспечения.

Правительство Армении утвердило 10 программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.


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БелТА


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