Тигран Хачатрян представил программу экономического содействия начинающим организациям

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян представил, каким экономическим содействием правительства могут воспользоваться начинающие организации, которые пострадали в результате эпидемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Хачатрян сказал на пресс-конференции 9 апреля.

“Две группы организаций мы включили в рамки приоритетного содействия: те, которые работали в 2019 году, и по их кредитным историям, банки-партнеры рассматривают их как кредитоспособных. Для обеспечения продолжительности деятельности они получат финансовое содействие правительства. И те, которые в 2019 г. по итогам своей деятельности доказали, что имеют хорошую кредитную и налоговую историю”, - сказал Хачатрян.

Министр отметил, что те организации, которые начали деятельность в 2020 году, пока не могут быть в приоритетной группе, но могут воспользоваться принятой правительством пятой программой, если соответствуют ее условиям.

“Пятая программа предназначена организациям, которые работали в первом квартале 2020 года, и в течение времени не уменьшили количество своих сотрудников и фонд зарплаты. Эти организации, если соответствуют этим двум критериям, то в размере средней зарплаты за третий месяц одного сотрудника пять сотрудников получат выплату в качестве гранта”, - отметил Тигран Хачатрян.

Министр добавил, что если начинающая организация считает, что ее деятельность может пройти определенный путь, добиться успехов, то она может обратиться к программам содействия малому и среднему бизнесу, где есть драмовый гарантийный фонд и определенные кредитные средства становятся доступными для таких организаций без залогового обеспечения.

Правительство Армении утвердило 10 программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии коронавируса.