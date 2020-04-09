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Количество городов, принимающих Евро-2020, может быть сокращено

Количество городов, принимающих Евро-2020, может быть сокращено

Европейская футбольная ассоциация УЕФА может сократить количество городов, принимающих Евро-2020.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Daily Mail”.

УЕФА обеспокоена тем, что Рим и Бильбао вследствие пандемии коронавируса не успеют подготовиться к чемпионату Европы. Хотя Евро-2020 отложено на год, окончательного графика и официальных данных о городах чемпионата пока нет.

17 марта УЕФА в ходе видеоконференции приняла решение отложить Евро-2020 на год.

По случаю 60-летия чемпионата Европы турнир должен проходить в 12 городах: в Лондоне, Мюнхене, Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и в Амстердаме.


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