COVID-19: число заразившихся в мире превысило 1,5 млн человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 1 млн 519 195. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 88 000. Число выздоровевших более 330 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 435 160 подтвержденных случаев. Число погибших - 14 797 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 148 220. Число смертности в Испании составляет 14 792 человек. Показатель смертности обеиг стран почти одинаков.

В Италии число инфицированных - 139 422 человек, число смертности - 17 669. В Германии - 113 296 подтвержденных случаев, число смертности - 2 300. Во Франции – 112 950 подтвержденных случаев, число смертности - 10 659.

В Китае - 81 865 и всего 63 новых случая. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 335 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 64 586 человек. Общее число погибших составляет 3 993 человек. Число подтвержденных в Великобритании случаев составляет 60 733, в Турции - 38 226, в Швейцарии - 23 280, в Бельгии - 23 403.

В Грузии зарегистрировано 211 случая заражения коронавирусом, в России - 8 672, число смертности - 63.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 2 659 человек, здесь зарегистрировано 12 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 2 220 человек, смертность - 6 случаев. В сравнении с арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 103 человека. Однако число инфицированных низкое – 1 560. Число инфицированных в Ираке чуть больше 1 122, смертность - 65. Низкая смертность и в Бахрейне – 5 случаев. Общее количество подтвержденных случаев заражения – 1 202. В Кувейте зарегистрирован 1 случай смертности, 855 случаев заражения. Из арабских стран наименьшее количество инфицированных в Сирии - 19 случаев, 2 смерти. Также и в Ливии - 21 случай, 1 смерть.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию, достигло 204.