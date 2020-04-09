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На дорогах межгосударственного и республиканского значения ведутся работы по текущему обслуживанию

На дорогах межгосударственного и республиканского значения ведутся работы по текущему обслуживанию

В период работ по сохранению и обслуживанию дорог – весно, летом, осенью (с 1 апреля по 15 ноября) ГНКО “Дорожный департамент” Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения на автодорогах межгосударственного и республиканского значения осуществляет работы по текущему сезонному обслуживанию.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур Армении, в частности, проводятся работы по заполнению ям, ремонту трещин, сглаживанию и восстановлению обочин, очистке боковых водных отводов, восстановлению элементов безопасности, маркировке, очистке покрытия дорог и тротуаров от мусора.

“Сообщаем, что в эти дни подрядные организации организуют указанные работы, следуя инструкциям и указаниям, указаниям коменданта, соблюдая установленные санитарно-гигиенические нормы”, - говорится в сообщении ГНКО.


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