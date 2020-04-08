В Великобритании число жертв коронавируса превысило семь тысяч человек

Число умерших от коронавируса в Великобритании превысило 7 тысяч человек, общее число зараженных – 60 тысяч. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в сообщении минздрава страны.

Накануне умерших было зарегистрировано 6 159, зараженных - 55 242 человека. Это означает, что за сутки в Британии скончались 938 пациентов, зафиксирован 5 491 новый случай заражения - это новые максимальные суточные данные.

"По данным на 09.00 8 апреля, были протестированы 232 708 человек, у 60 733 анализ на коронавирус оказался положительным. По данным на 17.00 7 апреля, скончались 7 097 госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится в реанимации с COVID-19.