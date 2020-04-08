Мальдини и его сын излечились от коронавируса

Бывший защитник «Милана», а ныне технический директор клуба Паоло Мальдини и его сын, нападающий «россонери» Дэниел Мальдини, излечились от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на Чемпионат.com, об этом сообщает Calciomercato.com.

Отмечается, что и Паоло, и Дэниел приступили к своей работе. Мальдини-старший в ближайшее время встретится с другими руководителями «Милана» и футболистами, чтобы обсудить снижение зарплат на фоне паузы из-за пандемии.

О заражении коронавирусом Паоло и Дэниела Мальдини стало известно 21 марта. Спустя три дня экс-защитник заявил, что он и сын должны излечиться в течение недели. Также он рассказал, как организм борется с вирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс. В Европе главным очагом распространения вируса стала Италия.