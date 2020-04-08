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178 граждан, прибывших из РФ, на автобусах МЧС перевезены в места изоляции

178 граждан, прибывших из РФ, на автобусах МЧС перевезены в места изоляции

Прибывшие из Российской Федерации в аэропорт “Звартноц” 178 граждан Армении вечером 7 апреля на автобусах Министерства по чрезвычайным ситуациям были перевезены в места изоляции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

С 23 марта по 7 апреля на 5 транспортных средствах МЧС (3 автобуса, 1 микроавтобус и 1 грузовой автомобиль, предназначенный для багажа) было произведено 5 поездок. Из аэропорта в  места изоляции или из места изоляции в места их проживания были перевезены 595 человек.

Соблюдены все правила безопасности. Служба носит непрерывный характер.


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