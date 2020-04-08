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Бундеслига пройдет без болельщиков

Бундеслига пройдет без болельщиков

Матчи чемпионата Германии по футболу состоятся без болельщиков.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Bild”. Организаторы Бундеслиги уже составили план по возобновлению чемпионата. Согласно программе, матчи пройдут без зрителей, из каждого клуба на стадионе будут по 126 человек, в их числе и футболисты. С трибун за игрой будут следить лишь 30 журналистов.

Ранее сообщалось, что Бундеслига и вторая лига отменены до 30 апреля. Вопросы, связанные с будущим чемпионата, будут опубликованы после 17 апреля.

Немецкая Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса.


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БелТА


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