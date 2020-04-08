На Украине во время карантина уменьшилось число краж и разбоев

Количество краж и разбоев уменьшилось на Украине в среднем на 35% во время карантина, сообщил в среду заместитель главы Национальной полиции страны Максим Цуцкиридзе.

"Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, наоборот, количество снижается. Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено почти 26 тысяч краж. За аналогичный период этого года их почти 17 тысяч, на 34,9% меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом - 543. То есть их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом - 149, в этом году - 97. Как видим, тоже есть снижение на 34,9%", - цитирует Цуцкиридзе пресс-служба МВД.

С 12 марта на Украине из-за вспышки коронавируса COVID-19 введен общенациональный карантин. Сначала карантин был объявлен до 3 апреля, но позднее власти продлили его до 24 апреля и не исключают дальнейшего продления. С 6 апреля карантинные меры ужесточили, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Кроме того, кабмин обязал украинцев носить средства индивидуальной защиты и всегда иметь при себе документы, подтверждающие личность.