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Суренян призывает сельчан утеплить теплицы: температура воздуха понизится

Суренян призывает сельчан утеплить теплицы: температура воздуха понизится

В долинах Тавуша, Сюника и Арцаха в ночь с 8 на 9 апреля ожидается температура воздуха -2 - -3 градуса, на поверхности земли -4 - -5 градусов.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

“В Араратской долине и в ее предгорьях ожидается температура воздуха -1- -2, на поверхности Земли -3 - -4 градусов.

Уважаемые сельскохозяйственники, вновь напоминаем: утеплите свои тепличные хозяйства и при возможности осуществляйте отопление”, - написал Суренян.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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