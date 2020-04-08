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В России более 180 000 возможно инфицированных человек находятся под наблюдением врачей

В России более 180 000 возможно инфицированных человек находятся под наблюдением врачей

В России более 180 000 возможно инфицированных человек находятся под наблюдением врачей.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федеральная служба по надзору за правами потребителей и обеспечению благосостояния людей РФ. Отмечается, что в стране уже проведено более 910 000 тестов.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зарегистрирована в Центральном Китае в конце 2019 года, и с тех пор она распространилась в 204 странах мира. 11 марта эпидемия коронавируса Всемирной организацией здравоохранения была признана  пандемией.


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