Армянский дудук в списке ЮНЕСКО с 2008 года: Министерство образования, науки, культуры и спорта

Мелодию армянского дудука ЮНЕСКО в 2005 году провозгласило одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. В 2008 году составляющая армянского нематериального культурного наследия под названием “Дудук и его мелодия” включена в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении․

“Армянский инструмент дудук и его мелодия являются одним из характерных проявлений армянской народной музыкальной культуры, он распространен и принят не только в музыкальном исполнительском искусстве, но и в обществе - в семьях, общинах, в различных культурных, образовательных организациях.

В последние годы реализуются многочисленные программы по сохранению, передаче и популяризации дудука, организуются местные и международные фестивали, флешмобы и другие мероприятия.

Одним из свидетельств этого является флешмоб “Станцуем Кочари” во французском городе Гренобль, который в этом году посвящен армянскому инструменту дудук (циранапох). Цель -выявить талантливых дудукистов и сделать мелодию армянского дудука узнаваемой по всему миру.

Два государства-члена Конвенции ЮНЕСКО 2003 года “О защите нематериального культурного наследия” - Азербайджан и Турция для регистрации в Списке ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества в 2021 году представили совместную заявку под названием “Исполнительское искусство и мастерство Балабана”. Заявку на музыкальный инструмент под названием балабан еще в 2012 году Азербайджан представил на регистрацию ЮНЕСКО, но процесс был приостановлен, заявка была включена в список ожидаемых. Она будет представлена на рассмотрение межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия только в 2021 году, при условии, что она удостоится положительной оценки независимых экспертов органа Конвенции по оценке

Отметим также, что согласно Конвенции, регистрация заявки на какой-либо элемент в списках нематериального культурного наследия той или иной страны не предполагает права собственности на элемент. При регистрации элемента в списке признаются культурные проявления, особенности и жизнеспособность данного элемента общинами, группами или частными носителями данного элемента в данной стране (или в случае многонациональных заявок в данных странах)”, - говорится в сообщении миниистерства.