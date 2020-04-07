ЦИК Арцаха распределил мандаты депутатов НС нового созыва
20:57, 7 Апрель, 2020
ЦИК Арцаха 7 апреля распределил мандаты депутатов Национального Собрания Республики Арцах нового созыва. Как сообщает Арменпресс, по итогам состоявшихся 31 марта выборов мандаты распределены следующим образом:
Блок «Свободная Родина - ЕГА» - 16 мандатов,
Партия «Единая Армения» - 9 мандатов,
Партия «Справедливость» - 3 мандата,
АРФ «Дашнакцутюн» - 3 мандата,
Демократическая партия Арцаха - 2 мандата.
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