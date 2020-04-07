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ЦИК Арцаха распределил мандаты депутатов НС нового созыва

ЦИК Арцаха распределил мандаты депутатов НС нового созыва

ЦИК Арцаха 7 апреля распределил мандаты депутатов Национального Собрания Республики Арцах нового созыва. Как сообщает Арменпресс, по итогам состоявшихся 31 марта выборов мандаты распределены следующим образом:

Блок «Свободная Родина - ЕГА» - 16 мандатов, 

Партия «Единая Армения» - 9 мандатов,

Партия «Справедливость» - 3 мандата,

АРФ «Дашнакцутюн» - 3 мандата,

Демократическая партия Арцаха - 2 мандата.


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