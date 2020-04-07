Военнослужащему-срочнику предъявлено обвинение в умышленном лишении сослуживца жизни

По факту смерти военнослужащего срочной службы Гарегина Бабакехяна во втором гарнизонном следственном отделе по уголовному делу, возбужденному по пункту 3 части 2 статьи 360.1 Уголовного кодекса Республики Армения, военнослужащему срочной службы, рядовому А. П. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 365 и п. 11 ч. 2 ст. 104 УК Республики Армения. В качестве меры пресечения в отношении последнего избран арест. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

На оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении Армии обороны Республики Арцах, 3 апреля около 00:35 огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Гарегин Камоевич Бабакехян 2000 г. р.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.