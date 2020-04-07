Выборы в Арцахе свидетельствуют о состоявшейся политической системе

Паника, вызванная пандемией нового коронавируса в Армении и во всем мире, оказала значительное влияние на все экономические и политические процессы, многие важнейшие события остаются вне общественного внимания, или частично отодвигаются на второй план.

Одними из таких событий были выборы в Арцахе, которые, несмотря на то, что в течение нескольких дней сформировали повестку общественного обсуждения, тем не менее, не были восприняты широкими слоями общества. Эти выборы в Арцахе по нескольким показателям отличались от всех предыдущих выборов, и имели несколько важных значений. Самым важным было то, что на выборах не было подчеркнутого лидера-кандидата, фаворита или политической силы, о которой можно было бы однозначно сказать, что победа не вызывает сомнений. У одного из кандидатов были высокие шансы, но ни один из них не имел ощутимого преимущества перед другими. Кандидатами в президенты являются и Араик Арутюнян Масис Маилян и Виталий Баласанян. Это деятели, пользующиеся в Арцахе авторитетом, бывшие и нынешние чиновники. Эта ситуация говорит об отсутствии заранее начертанных сценариев, что, в свою очередь, говорит о равных конкурентных условиях. Следующее интересное обстоятельство заключается в том, что было большое число кандидатов в президенты. В стране с населением около 150 тысяч человек 14 кандидатов в президенты, согласитесь, довольно большое число. Это в какой-то степени показывает политическую активность в Арцахе, а также свидетельствует о том, что в Арцахе существует политическое разнообразие. Там политика не разрабатывается и осуществляется из одного центра. Заметим, что долгие годы в Арцахе была правящая политическая элита, которая имела серьезное влияние на политическую, экономическую, военную сферы и на кадровые назначения. Сейчас эта ситуация заметно изменилась.

Третье обстоятельство, в Арцахе был зафиксирован очень высокий уровень явки избирателей -72,7%. Этот показатель говорит о высоком общественном доверии к избирательным процессам. Выборы - наиболее важный институт политических процессов. Если общество очень серьезно относится к выборам и регистрирует высокое участие, это означает, что данное общество готово и настроено на решение своих проблем демократическим путем и осуществление изменений. Одним словом, высокое участие в выборах говорит о политической зрелости общества.

Чем важны эти избирательные процессы для Арцаха и для Армении? Во-первых, правящая политическая команда Армении показала, что не она вмешивается во внутренние дела Арцаха, и спекуляции, что власти Армении поддерживают какого-либо кандидата, остались на уровне спекуляций. Во-вторых, на этом важнейшем этапе урегулирования карабахского конфликта, когда в переговорах, кажется, происходят принципиальные изменения и поднимается вопрос возвращения Арцаха за стол переговоров, очень важно, чтобы в Арцахе были действительно легитимный президент и парламент.

И самое главное – в глазах международного сообщества, Арцах является государственной единицей, имеющей состоявшуюся политическую систему. Состоявшиеся на высоком уровне избирательные процессы однозначно окажут значительное влияние на формирование у международного сообщества положительного отношения к Арцаху.

Давид Петросян