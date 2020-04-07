За пределами Армении, но и во имя Армении: женщины, которые принесли честь нашей стране

Есть много армянских женщин, которые известны не только армянскому народу, но и всей мировой истории. В этой статье расскажем об армянках, которые действовали за пределами Армении, но своей работой, решимостью и своей борьбой принесли Армении славу и честь и доказали свою мощь и гуманизм.

Забел Есаян

(1878 - 1943)

Армянская писательница, переводчик, публицист Забел Есаян отличилась и борьбой за защиту прав женщин. Она была родом из Константинополя. После окончания местной гимназии “Сурб Хач” Забел уехала в Париж и училась на в курсах литературы и философии в Сорбонне и в “Колледж де Франс”. Затем она возвращается в Константинополь и записывает все, что происходило в Киликии в те годы. Ей в 1915 году удается избежать турецкого ятагана и обосноваться в Болгарии. Затем она переезжает в Тифлис, где в 1936 году становится одной из жертв сталинского режима. Даже из сталинской тюрьмы она с такой же храбростью писала письма. К сожалению, до сих пор не известны обстоятельства ее смерти.

Одна из известных американских газет написала о ней: “Забел Есаян - пример блестящей женщины, которая жила в такие времена, когда ум и непоколебимость были самыми опасными чертами”.

Аленуш Терян

(1920 - 2011)

Аленуш Терян является одной из основательниц обсерватории Института геофизики Тегеранского университета. Там ее вполне справедливо называли матерью иранской астрономии. Она была первой женщиной-профессором Ирана, первой женщиной-астрофизиком и астрономом Ирана.

Аленуш Терян родилась в столице Ирана в Тегеране. Отец был одним из Новой Джуги, хотя и был писателем, но последние 20 лет жизни служил директором “Банка Сепа” Ирана.

А. Терьян не вышла замуж. Ее студенты и современники и сегодня вспоминают ее как заботливого учителя, который пользовался любовью и уважением всех студентов.

Аленуш Терян завещала свой дом армянской общине Новой Джуги, чтобы там могли жить студенты, не имеющие жилья, а сама скончалась в доме престарелых.

Анаит Агабекян - Диана Абгар

(1859 – 1937)

Диана Абгар, предки которой были из Новой Джуги, родилась в столице Британской колонии Бирмы - Рангуне (ныне Янго). Писатель, публицист и общественный деятель Диана Абгар - первая женщина-консул в мире. Она в 1919 - 1920 гг. была послом Республики Армения в Японии и на Дальнем Востоке. Современники госпожи посла утверждают, что у нее была такая впечатляющая внешность и очарование, что когда она заходила в официальные места и залы, все сразу вставали на ноги. Девичья фамилия и имя Дианы Абгар - Анаит Агабекян, в 1890 году в Гонконге она вышла замуж за Микаела Абгаряна (Майкла Абгара), родом из Новой Джуги и стала Дианой Абгар.

Диана Абгар оставила большое литературное наследие - книги, поэмы и письма. В своих произведениях она говорил о правах человека, она занимала государственную должность в период, когда даже в большинстве более развитых стран женщины даже не имели права голосовать.

Гоар Варданян

(1926 - 2019)

Советская подпольная разведчица, ветеран Службы внешней разведки России Гоар Варданян в 16 лет стала членом антифашистской группы своего будущего мужа и соратника Геворка Варданяна и отличалась своей активностью. В 1943 году в составе этой группы она участвовал в операции по обеспечению безопасности руководителей “большой тройки” на конференции в Тегеране, благодаря которой было предотвращено покушение на руководителей “большой тройки” - Сталина, Рузвельта и Черчилля со стороны гитлеровских спецслужб.

Говорят, результаты работы Гоар и Геворка Варданянов настолько важны, что никогда не будут рассекречены. Гоар Варданян была удостоена орденов Красного Знамени, Отечественной войны второй степени и многочисленных медалей.

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