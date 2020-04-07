Министерство НОКС предоставит помощь пожилым и одиноким деятелям искусства

В течение эпидемии коронавируса Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении осуществляет многочисленные и разнообразные программы, не забывая также и о пожилых людях.

Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами 7 апреля рассказал заместитель министра Ара Хзмалян представив, что они готовят список пожилых и одиноких деятелей искусства для оказанния им содействия.

“Мы уже сформировали группы волонтеров. Министерство здравоохранения Армении предоставило нам соответствующие медицинские принадлежности, которые предотвращают передачу любой инфекции. Наши волонтеры посещают заслуженных, почитаемых деятелей искусства старшего поколения и помогают им, начиная с приобретения лекарств и заканчивая предоставлением необходимых бытовых принадлежностей.

Сейчас мы ведем переговоры и со спонсорами, чтобы эта поддержка получила и другой формат”, - подчеркнул замминистра.

По положению на 11:00 7-го апреля в Армении зарегистрировано 853 подтвержденных случаев коронавируса, число выздоровевших – 87, погибли 8 человек.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

В стране действует режим строгих ограничений.