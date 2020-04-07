Предпринимаются очередные гуманитарные шаги

В Гегаркуникской области, в связи с чрезвычайной ситуацией, параллельно с проводимыми в общинах профилактическими мероприятиями осуществляется и ряд благотворительных и гуманитарных инициатив.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации Севана, очередная благотворительная инициатива принадлежит супермаркету “Тарон” в лице его директора Тиграна Маргаряна. Благодаря его доброй инициативе около 50 необеспеченным и нуждающимся семьям Севана были розданы пакеты продуктов питания. Эта инициатива была реализована с помощью добровольцев, которые заранее искали и находили необходимые адреса и безвозмездно доставляли пакеты адресатам.

Согласно информации, полученной из аппарата мэрии Мартуни, с 21 марта по инициативе и при финансировании директора ГНКО “Коммунальное обслуживание и благоустройство городской общины Мартуни” Артема Асатуряна был создан небольшой швейный цех медицинских масок, который действует внутри самого здания организации. Волонтеры Тагуи Акопян, Марине и Ашхен Джамаляны, сотрудники ГНКО Армине Аветисян, Рузанна Геворгян, Мариета Гаспарян своим участием содействуют этой благотворительной инициативе. Девушки шьют 200 медицинских масок в день. Маски на бесплатной основе предоставляются как организациям, так и физическим лицам.

Хосров Хлгатян