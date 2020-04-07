“Я ПОМНЮ”: Музей Геноцида армян предлагает 24 апреля заменить свою фотографию в соцсети

В преддверии 105-й годовщины Геноцида армян Музей-институт Геноцида армян обратился с призывом к гражданам Армении, ко всему армянскому народу и к его друзьям, призвав 24 апреля заменить свои фотографии в Facebook на фотографии своих родных-жертв геноцида или пережившим его в созданной специально для этой цели памятной рамке, в случае их отсутствия - именами и фамилиями, а также небольшой историей о них.

Как передает «Арменпресс», Музей-институт распространил сообщение, в котором говорится: “Если в вашем роду нет жертв геноцида или переживших его, то вставьте фотографии западноармянской интеллигенции, общественно-политических деятелей, фидаинов, рядовых солдат и полководцев, погибших во время геноцида. И с одним простым комментарием: “Я помню” или “Я буду помнить”.

Уже давно Геноцид армян вышел за рамки этнической памяти, а именно преступления в отношении армян, сугубо армянской трагедии. Это общечеловеческая трагедия, одно из величайших злодеяний против человечества. Зло, вопрос международного признания и осуждения которого, а также устранения его последствий - в плане борьбы за справедливость.

Прошел век от преступления, совершенного против человечества и цивилизации в 1915 - 1923 годах, однако последствия этого преступления до сих пор дают о себе знать. Армяне помнят своих дедов и бабушек - жертв Геноцида, вспоминают героев сражений самообороны, развязанных десятилетиями, тех, кто встал на защиту права на жизнь, переживших, которые стали основой не только армянской диаспоры, но и почти половины нашего населения Республики Армения. Вспоминают сооруженные в течение тысячелетий и ныне покинутые развалины церквей и монастырей, городов и сел, улиц и домов, деревья и рассказы бабушек о вкусе тех плодов, танцы и песни и сладость забытого диалекта. Вспоминают ярких представителей армянской интеллигенции, писателей и врачей, журналистов и деятелей искусства, архитекторов и художников, вспоминают многотысячных ремесленников, торговцев и земледельцев. Вспоминают сирот и миссионеров, великих гуманистов и благотворителей. Вспоминают с гордостью, вспоминают с горечью.

Прошел век после Геноцида. Это долгое время. Изменились времена. Молодой Республике Армения тридцать лет. Настало время переосмыслить и определить некоторые реалии. В самые жестокие годы геноцида армяне боролись, боролись не только оружием, боролись своим духом. Тысяча и тысячи не предали свою религию и язык, своих родных и близких, даже если они вынуждены были изменили образ жизни, при первом же удобном случае они возвращались к своим истокам. Они просто не имели возможности этого, однако дух и память армянства жили в них на протяжении всей их дальнейшей жизни. Люди боролись, боролись и становились героями не только на поле боя, но и в ежедневной борьбе за выживание. Родители спасали детей, дети -взрослых, сосед - соседа, знакомый - незнакомца. Делили кусок хлеба в пустыне или в приюте. Годы Геноцида полны исключительными примерами семейной солидарности и взаимопомощи, помощи друг другу в трудные моменты, достойными написания о них романов и поэм.

Поэтому мы должны продолжать ценить проявления их нравственного и достойного поведения, а также с уважением и гордостью вспоминать как жертв геноцида, так и переживших его.