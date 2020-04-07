Газета “Айастани Анрапетутюн”: 100-летняя Маргарита Дарбинян рассказывает о “цвете жизни”

“Не приспосабливаться, не унижать кого-либо. Максимально познать мир и человека, избавиться от чувств, несущих отрицательные заряды… Формула жизни 100-летней Маргариты Дарбинян в согласии и в гармонии. И это говорит женщина, которая прошла через ужасы Второй мировой войны и была участником этого бедствия. Живущая век переводчица в беседе с нами откровенно признается, что в этом возрасте в мыслях человека складывается своеобразная картина с сочетанием восприятия прошлого, настоящего и будущего. Многолетняя сотрудница Матенадарана, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор работает старшим научным сотрудником отдела переводной библиографии, является кандидатом исторических наук”.

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