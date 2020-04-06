В Армении будет создана система конфискации незаконно нажитого имущества, которая даст возможность конфисковать незаконно нажитое имущество у коррупционеров и вернуть его государству. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом в прямом эфире в Facebook, отвечая на вопросы граждан.

«Сейчас в Национальном Собрании обсуждается закон о конфискации незаконно нажитого имущества, который был принят в первом чтении, надеюсь, он будет принят во втором чтении. После того как президент республики подпишет закон, когда закон вступит в силу, в Армении начнется процесс конфискации незаконно нажитого имущества, которое не имеет ничего общего с уголовными делами. Эти дела будут осуществляться в гражданском процессе и будут рассматриваться отдельно от уголовных дел. Для этого будет создана новая система, и у коррупционеров, которые незаконно приобрели собственность, этот закон даст нам возможность конфисковать эту собственность и вернуть ее государству и народу», - сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, это не значит, что уголовных дел и решений по ним не будет.