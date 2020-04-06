Правительство намерено развивать в стране металлургию и перерабатывающую промышленность

Правительство Армении заинтересовано в развитии промышленности в стране с учетом существующих в современном мире экологических норм, государство намерено развивать перерабатывающую промышленность в стране. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в прямом эфире в Facebook, отвечая на вопрос граждан, нужно ли стимулировать развитие горнодобывающей промышленности и начать экспорт готовой продукции вместо сырья в короткие сроки.

«Еще до появления коронавируса наша стратегическая идея заключалась в том, что Армения должна быть, по возможности, страной готовой продукции, а не поставщиком сырья. Если мы получим слитки из экспортируемой из Армении сырья, получим из него готовые продукты, это означает новые рабочие места, новые технологии. В стране есть несколько проектов. И мы намерены, чтобы в нашей стране развивалась металлургия и перерабатывающая отрасль в целом», - сказал Пашинян.

Он посчитал очень важным заявить, чтобы в 2019 году перерабатывающая промышленность стала ведущей отраслью экономики нашей страны.