Наша работа непрерывна: доктор Вирабян уже неделю ночует в больнице Арташата

В Армении “воины” борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа – медработники. Пожалуй, одно из самых тяжелых дел выпало на долю доктора Тиграна Вирабяна. Он заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Арташатского медицинского центра, где занимаются осложненными случаями, принимают больных с пневмонией, обусловленной коронавирусом, с легочной недостаточностью. Врачи уже неделю не ходят домой, ночуют в больнице, чтобы люди оставались дома. Но они не теряют оптимизма, уверены, все будет очень хорошо.

В начале телефонного разговора доктор Вирабян признался, что он не сможет долго говорить, под защитной маской дышит с трудом, однако просьбу «Арменпресс» дать краткое интервью не отклонил.

Мы поинтересовались, рано ли начинается его работа, он со смехом ответил: “Наша работа не прерывается. Я, как заведующий отделом, остаюсь здесь по 24 часа, домой не хожу. Никто из дежурных врачей отдела не уходит домой. Дежурные врачи после дежурства имеют право на отдых, в больнице есть чистые территории, где мы и остаемся. Я в основном остаюсь в отделении.

Медицинский центр Арташата - одна из больниц, вовлеченных в борьбу с коронавирусом. 31 марта он был перепрофилирован в инфекционную больницу, принимает пациентов с коронавирусной болезнью. Перепрофилированы также - инфекционная больница “Норк”, Научный центр травматологии и ортопедии, госпиталь полиции, больница “Сурб Григор Лусаворич”, Капанский медицинский центр, инфекционная больница Гюмри, инфекционная больница Ванадзора.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 833. Погибли восемь человек, выздоровели - 62.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1011299.html

Анна Григорян