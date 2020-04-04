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Армяне Украины профинансировали реконструкцию вирусологической лаборатории в Житомире — AnalitikaUA

Армяне Украины профинансировали реконструкцию вирусологической лаборатории в Житомире — AnalitikaUA

Житомирская областная община армян «Эребуни» профинансировала реконструкцию помещения вирусологической лаборатории для определения коронавируса COVID-19, которая будет действовать на базе клинической больницы им. Гербачевского в Житомире.

Как  передает Арменпресс,   об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Кроме этого областная община армян передала тысячи масок для областного онкологического диспансера и для городской больницы №2. Врачи учреждений поблагодарили за предоставление такой помощи и отметили, что средства индивидуальной защиты сегодня очень нужны.

Ранее Житомирская областная община армян «Эребуни» оказала помощь и в других городах Житомирской области.


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БелТА


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