Армяне Украины профинансировали реконструкцию вирусологической лаборатории в Житомире — AnalitikaUA

Житомирская областная община армян «Эребуни» профинансировала реконструкцию помещения вирусологической лаборатории для определения коронавируса COVID-19, которая будет действовать на базе клинической больницы им. Гербачевского в Житомире.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Кроме этого областная община армян передала тысячи масок для областного онкологического диспансера и для городской больницы №2. Врачи учреждений поблагодарили за предоставление такой помощи и отметили, что средства индивидуальной защиты сегодня очень нужны.

Ранее Житомирская областная община армян «Эребуни» оказала помощь и в других городах Житомирской области.