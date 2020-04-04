Наша цель - создание новых рабочих мест посредством стимуляции капитальных расходов: премьер-министр

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялись совещания, в ходе которых были обсуждены капитальные расходы в сферах образования, энергетики, дорожного строительства, а также процесс реализации привлеченных еще много лет назад кредитных программ. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении

Премьер-министр сначала коснулся вопроса о коронавирусе, а затем шагов правительства по реализации капитальных программ. “К сожалению, эпидемия коронавируса распространяется по всему миру. На данный момент в мире зарегистрировано 1 млн 119 тыс случаев заражения коронавирусом, 59 тыс 245 случаев смерти и 229 тыс 338 случаев выздоровления”, - отметил премьер-министр, добавив, что в настоящее время в Армении 770 случаев заражения и 7 случаев смерти. Никол Пашинян сообщил, что в нашей стране выздоровело 43 человека, 720 находятся на лечении, но большинство из них - более 500 человек, фактически не получают лечения, потому что у них нет даже высокой температуры.

“Эпидемия коронавируса привела к экономическим и социальным осложнениям во всем мире, и самой большой проблемой для правительств является принятие необходимых решений и проведение соответствующей политики. Конечно, мы уже приняли 9 антикризисных мер, 5 из которых носят чисто социальный характер, а 4 направлены на поддержку экономики, но мы также понимаем, что эти меры не могут стать панацеей от всех проблем. И, к сожалению, мы не можем утверждать, что на данный момент мы смогли определить всех граждан, которые нуждаются в поддержке в этих условиях.

Конечно, мы продолжим разработку мер, мы работаем в ежедневном режиме. По сути, работа правительства превратилась в деятельность антикризисного оперативного штаба, но в целом важно зафиксировать наше общее восприятие преодоления социально-экономических трудностей. Сегодня мы сосредоточены на решении - с того момента, когда ее решение станет возможным в эпидемическом плане - следующей проблемы: создании рабочих мест. Мы знаем, что на рынке труда произойдут очень серьезные изменения из-за последствий коронавируса, и правительство должно способствовать созданию новых рабочих мест. Каков инструмент, с помощью которого правительство может продвигать этот процесс - создание рабочих мест? По нашему мнению, это прежде всего эффективная реализация капитальных затрат и их возможное увеличение. И сегодня, по сути, работа правительства делится на две основные части. Первая часть, конечно, - это деятельность комендатуры, перед которой поставлены задачи, по сути, порой противоречащие друг другу: первая задача - это предотвращение или контролирование дальнейшего распространения инфекции, и вторая задача - создание условий для того, чтобы все больше учреждений и предприятий имели возможность работать, и открывалось больше пространства для экономической деятельности, что, конечно же, не должно привести к новой вспышке эпидемии. Мы все понимаем, что это сложная задача. В том числе и поэтому правительство объявило чрезвычайное положение и внесло некоторые изменения в правовой режим чрезвычайного положения, чтобы сделать решение этой проблемы более реалистичным”, - отметил премьер-министр.

По словам главы правительства, вторым направлением работы исполнительной власти является формулировка, разработка и принятие мер социальной и экономической поддержки, стимулирование капитальных затрат. Премьер-министр напомнил, что за стимулирование капитальных затрат по конкретным направлениям ответственны министры, руководители ведомств, и заметил: “В Армении хронически наблюдалась практика недовыполнения капитальных расходов, но в новых реалиях, в условиях эпидемии эффективная реализация капитальных расходов, увеличение объема и охвата получает исключительное значение, так как, по сути, в этих новых условиях мы считаем, что каждый процент недовыполненных капитальных расходов касается конкретных людей, семей, которые не имеют работы и не получают зарплату.

Следовательно, наша задача в экономической сфере - создавать новые рабочие места путем стимулирования капитальных затрат, что приведет к созданию новой системы, новых рабочих мест, новых работающих предприятий. И это должно стать приоритетом нашего правительства в преодолении экономического кризиса. Мы, по сути, работаем в ежедневном режиме. Это основные направления нашей работы, и мы должны сделать все возможное, чтобы эти два направления были эффективными, поскольку они взаимосвязаны. Эффективность одного, конечно, повысит эффективность другого”, - сказал премьер-министр.

Отметив, что нужно также обсудить процесс осуществления кредитных программ, Никол Пашинян добавил, что в настоящее время в Республике Армения насчитывается 1,3 млрд долларов кредитных средств, которые не использованы и ожидают реализации. Премьер-министр отметил, что правительство должно сделать все возможное, чтобы эти расходы были эффективными не только в экономическом, но и социальном аспекте, чтобы посредством этих расходов возможно было создать новые рабочие места.

“Конечно, мы поставили перед собой задачу оптимизировать эти затраты в том смысле, что проекты, которые не являются реалистичными, в результате правильного планирования, мы можем привлекать новые средства и реализовывать новые программы, которые еще больше расширят наш экономический потенциал и создадут новые рабочие места на рынке труда и т.д.

Тем не менее, важно отметить следующее: известно, что мы продлили чрезвычайные ограничения на 10 дней, которые истекают в следующее воскресенье. Мы уверены, что чем точнее, жестче и дисциплинированнее будем соблюдать режим ограничений в течение этого периода, тем быстрее мы сможем войти в менее ограничительный режим и тем быстрее мы сможем вернуться к нормальной жизни. И я хочу призвать всех граждан нашей страны как можно точнее соблюдать установленные комендатурой ограничения. Конечно, еще раз я прошу прощения за все ограничения, которые мы просто вынуждены применить. Мы просто не можем не применять их. В противном случае, мы поставим под удар тысячи наших граждан, которые могут стать жертвами коронавируса. Это, конечно, кризисный момент, исключительный момент, и он требует, чтобы мы действительно сосредоточили свои усилия на общественной солидарности, взаимном уважении и понимании. И это то обязательное условие, которое поможет нам преодолеть этот кризис как можно скорее”, - сказал премьер-министр.

Затем ответственные лица по сферам коснулись реализации вышеперечисленных программ. В частности, было доложено, что в рамках кредитной программы “Улучшение образования” с прошлого года 75-80% расходов уже осуществлены, в рамках программы проводится ремонт и пополнение новым инвентарем ряда средних школ. В рамках той же программы ведется работа по созданию лабораторий физики, химии и биологии в старших школах и высших учебных заведениях.

Затем была затронута программа строительства 22 модульных школ в разных общинах, работа по внедрению инструмента дистанционного обучения в областных учебных заведениях. Ответственные лица представили ход реализации капитальных проектов в других сферах, в том числе проектирования спортивных залов и другие инфраструктурные проекты.

В связи с программами энергетической сферы были представлены работы по строительству высоковольтных линий электропередач Армения-Грузия, Иран-Армения, работы по строительству подстанций “Надежность электроснабжения”, “Победа”, “Чаренцаван-3”, “Ванадзор-1” и “Зовуни”. Был также затронут процесс реализации Программы финансового оздоровления энергосистемы.

Ответственные за проекты дорожного строительства лица представили информацию о ходе строительства участков Аштарак-Талин, Талин-Ланджик, Ланджик-Гюмри, Агарак-Каджаран автомобильной дороги Север-Юг, в том числе по части строительства, проектирования и организации тендеров. Было доложено также о реализуемой Программе строительства дорог жизненно важного значения, пограничной автомагистрали Ванадзор-Алаверди-Грузия, а также о текущих работах по реконструкции и ремонту дорог Еревана.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам в максимально сжатые сроки объявить тендеры на строительные работы по вышеуказанным программам и обеспечить их качественную реализацию в установленные сроки.