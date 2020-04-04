В ЕС отменили пошлины на медицинское оборудование и средства защиты от COVID-19. Euronews

В ЕС на время эпидемии коронавируса отменяются таможенные пошлины и НДС на импортные медицинские товары. Такое решение было принято Еврокомиссией на фоне острой нехватки средств защиты для врачей, а также оборудования необходимого для лечения заразившихся вирусом людей.

"Весь комплекс средств для борьбы с коронавирусом обходится очень дорого. Поэтому мы приостанавливаем действие ряда таможенных пошлин на медицинское оборудование и товары, которое поступает в ЕС из третьих стран", - заявила в своем обращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Новые меры позволят значительно сэкономить.