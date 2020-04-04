За день число вылечившихся в Иране увеличилось на 1801

По состоянию на 4 апреля, в Иране число людей, зараженных коронавирусом, по сравнению с предыдущим днем увеличилось на 2560 человек.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщает посольство Армении в Иране.

Общее количество зараженных людей в Иране составляет 55 743. Число погибших увеличилось на 158 человек, достигнув 3452. По состоянию на 4 апреля, за один день выздоровел 1801 человек. Общее количество вылечившихся составило 19 736.

Вспышка новой коронавирусной болезни была зарегистрирована в Центральном Китае в конце 2019 года, затем распространилась на более чем 190 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения 11 марта пандемией.