Рейтинговые турниры ОИ по борьбе состоятся в 2021 году

Международная федерация борьбы проведет рейтинговые турниры Олимпийских игр в 2021 году.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Все турниры, которые должны были состояться в этом году, до пандемии коронавируса, состоятся в 2021 году.

Для борцов-претендентов на Олимпийские игры осталось только два турнира для получения путевок, в марте-апреле, соответственно - в Будапеште и Софии.

Пока в Армении только два борца завоевали путевку на игры: Артур Алексанян (97 кг) и Карапет Чалян (77 кг).

24 марта было объявлено, что 32-я летняя Олимпиада в Токио была отложена. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, и после предложения премьер-министра Бах согласился отложить проведение Игр на год.