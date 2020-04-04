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Рейтинговые турниры ОИ по борьбе состоятся в 2021 году

Рейтинговые турниры ОИ по борьбе состоятся в 2021 году

Международная федерация борьбы проведет рейтинговые турниры Олимпийских игр  в 2021 году.

Как  передает Арменпресс, об этом  сообщает ТАСС. 

Все турниры, которые должны были состояться в этом году, до пандемии коронавируса, состоятся в 2021 году.

Для борцов-претендентов на Олимпийские игры осталось только два турнира для  получения путевок, в марте-апреле, соответственно - в Будапеште и Софии.

Пока в Армении   только два борца завоевали путевку на игры: Артур Алексанян (97 кг) и Карапет Чалян (77 кг). 

24 марта было объявлено, что 32-я летняя Олимпиада в Токио была отложена. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, и после предложения премьер-министра Бах согласился отложить проведение Игр на год.


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