Рейтинговые турниры ОИ по борьбе состоятся в 2021 году
Международная федерация борьбы проведет рейтинговые турниры Олимпийских игр в 2021 году.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Все турниры, которые должны были состояться в этом году, до пандемии коронавируса, состоятся в 2021 году.
Для борцов-претендентов на Олимпийские игры осталось только два турнира для получения путевок, в марте-апреле, соответственно - в Будапеште и Софии.
Пока в Армении только два борца завоевали путевку на игры: Артур Алексанян (97 кг) и Карапет Чалян (77 кг).
24 марта было объявлено, что 32-я летняя Олимпиада в Токио была отложена. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор, и после предложения премьер-министра Бах согласился отложить проведение Игр на год.
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