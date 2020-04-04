Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

В Китае почтили память жертв коронавируса. Deutsche Welle

В Китае почтили память жертв коронавируса. Deutsche Welle

В Китае в субботу, 4 апреля, почтили память жертв коронавируса Sars-CoV-2. По всей стране были объявлены три минуты молчания. Кроме того, погибших почтили гулом сирен автомобилей и кораблей.

Национальные флаги, в том числе на посольствах КНР по всему миру, были приспущены. "Это память в честь мучеников и наших соотечественников, которые погибли в борьбе с эпидемией", - заявили в Государственном совете Китая.

В то же время было решено отказаться от крупных поминальных мероприятий, например массового посещения могил погибших. Это было сделано, чтобы предотвратить новые вспышки Sars-CoV-2. По данным Worldometers, в Китае из-за коронавируса скончались более 3300 человек.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации