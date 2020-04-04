Полиция РА опубликовала видеоролик об ограничениях на свободное передвижение

Полиция Армении выпустила видеоматериал, информирующий о правилах изоляции, самоизоляции и других ограничениях права на свободное передвижение — в соответствии с решением Коменданта.

В Армении действует режим строгих ограничений.

Правительство объявило в Армении чрезвычайное положение на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года.

Установлен режим обязательной самоизоляция людей по месту их проживания или другому предпочтительному месту, с целью ограничить непосредственный контакт с другими людьми и предотвратить распространение инфекции. Выбранное гражданином место самоизоляции не может быть изменено до 23։59 часов 12 апреля.