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Полиция РА опубликовала видеоролик об ограничениях на свободное передвижение

Полиция РА опубликовала видеоролик об ограничениях на свободное передвижение

Полиция  Армении выпустила видеоматериал, информирующий   о правилах изоляции, самоизоляции и других ограничениях права на свободное передвижение —  в соответствии с решением Коменданта. 

В  Армении действует режим строгих ограничений. 

Правительство объявило в Армении чрезвычайное положение  на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года.  

Установлен режим обязательной самоизоляция людей   по месту их проживания или другому предпочтительному месту, с целью  ограничить непосредственный контакт с другими людьми и предотвратить распространение инфекции. Выбранное  гражданином место самоизоляции не может быть изменено до 23։59 часов 12 апреля.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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