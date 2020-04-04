«Айастани Анрапетутюн»: на первом плане — IT-сфера и сельское хозяйство

В связи с пандемией COVID-19 и мерами, предпринимаемыми правительством по преодолению ее последствий газета «Айастани Анрапетутюн» беседовала с Артаком Манукяном — экономистом, членом фракции Национального Собрания «Мой шаг. Касаясь вопроса о том, что в условиях сегодняшних экономических проблем премьер-министр заявил, что правительство сосредоточится на нескольких отраслях экономики, депутат отметил:

«Это те отрасли, где у нас есть сравнительные преимущества и потенциал для значительного увеличения производительности. Конечно, думаю, что в результате коронавируса в Армении увеличатся инвестиции в сферы, связанные с промышленной революцией 4-го поколения — робототехнику и смежные области. Она включает также IT-решения, искусственный интеллект и др. Так или иначе, работа в этом направлении уже велась, но в результате эпидемии эта работа станет интенсивнее. Здесь также можно рассмотреть возможность развития онлайн-торговли, спрос на которую также растет.

Вторая отрасль, которая в целом в мире и в Армении, неоспоримо вызовет инвестиционный интерес и на которую также направлена политика правительства — это сельское хозяйство. Страны также попытаются рассмотреть возможность закрытых границ и в этом контексте попытаются увеличить коэффициент самообеспеченности в продуктах питания. На переднем плане именно эти два направления, и они получать положительный импульс в краткосрочной перспективе».

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