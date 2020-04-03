В Республике Арцах пока не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции
19:41, 3 Апрель, 2020
В Республике Арцах пока не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Как передает Арменпресс, об этом сообщил информационный штаб Арцаха.
«В течение дня не было сообщений о новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях, о новых случаях изоляции тоже не сообщалось.
Чтобы избежать ложных и непроверенных новостей, мы вновь призываем следить за официальными новостями, которые представляются через информационный штаб межведомственной комиссии, координирующей меры по предотвращению распространения распространения коронавируса в Республике Арцах», - говорится в заявлении.
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